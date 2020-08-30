أخبار عاجلة

"كورونا" يغلق مدرسة بمكة ويربك أخرى وثالثة تنتظر.. ماذا يرى العاملون؟ -
تَصادم بمكة يخلّف 7 إصابات بينها حالة خطيرة -
إحساس بحرارة أعلى.. الحصيني عن "طقس اليوم والليلة": هنا الهطولات -
منظمة الصحة العالمية داعية إلى مواصلة قيود العزل: هذه الوصفة كارثة -
"سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تعاون مع منظمة الإغاثة الأمريكية "دايركت ريليف" -
"مدني مكة": أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح سطحية بخمس محافظات -
إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول طائرة إغاثية سعودية إلى السودان -
البرازيل: إصابات كورونا تتجاوز عتبة الـ 3.9 مليون حالة -
وادي الدواسر.. ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه بمصنع مخالف -
في تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

لبنان.. إصابة جنود في "مطاردة" على الحدود السورية

Print
لبنان.. إصابة جنود في "مطاردة" على الحدود السورية لبنان.. إصابة جنود في "مطاردة" على الحدود السورية

جي بي سي نيوز:- أعلنت قيادة الجيش اللبناني، السبت، عن إصابة 4 من عسكرييها أثناء مطاردتهم شخصين عند الحدود اللبنانية السورية، ليل الجمعة.

وقال الجيش اللبناني في بيان، أن الحادث وقع أثناء ملاحقة دورية تابعة لفوج الحدود البرية الثالث، لشخصين كانا يحاولان التسلل خلسة بطريقة غير شرعية إلى الأراضي اللبنانية، عبر طريق ترابي يستعمل للتهريب في خراج بلدة ينطا قضاء راشيا على الحدود اللبنانية السورية ، بحسب "سكاي نيوز" .

وأضاف أن أحدهما أقدم على إلقاء قنبلة يدوية على الدورية المذكورة، مما أدى إلى إصابة 4 عسكريين بجروح، نقلوا على أثرها إلى مستشفيات المنطقة.

وتمكنت الدورية من توقيف أحدهما وهو سوري الجنسية، وضبطت بحوزته 4 صناديق ذخيرة تحتوي على 2800 طلقة عيار 7,62 ملم.

وتم تسليم الموقوف مع المضبوطات إلى المرجع المختص، فيما عمليات البحث عن الشخص الآخر جارية في المنطقة المذكورة، بحسب بيان الجيش.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
وسائل إعلام: الحريري يرشح مصطفى أديب رئيسا للوزراء

وسائل إعلام: الحريري يرشح مصطفى أديب رئيسا للوزراء

رئيس حكومة لبنان المكلف: سنشكل الحكومة بوقت قياسي

رئيس حكومة لبنان المكلف: سنشكل الحكومة بوقت قياسي

المعارضة في لبنان تعلن خطة لمعالجة أزمات البلاد

المعارضة في لبنان تعلن خطة لمعالجة أزمات البلاد

قتلى وجرحى بتفجير استهدف حافلة للنظام شرق حمص

قتلى وجرحى بتفجير استهدف حافلة للنظام شرق حمص

شبكة عيون الإخبارية