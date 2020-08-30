أخبار عاجلة

"كورونا" يغلق مدرسة بمكة ويربك أخرى وثالثة تنتظر.. ماذا يرى العاملون؟ -
تَصادم بمكة يخلّف 7 إصابات بينها حالة خطيرة -
إحساس بحرارة أعلى.. الحصيني عن "طقس اليوم والليلة": هنا الهطولات -
منظمة الصحة العالمية داعية إلى مواصلة قيود العزل: هذه الوصفة كارثة -
"سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تعاون مع منظمة الإغاثة الأمريكية "دايركت ريليف" -
"مدني مكة": أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح سطحية بخمس محافظات -
إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول طائرة إغاثية سعودية إلى السودان -
البرازيل: إصابات كورونا تتجاوز عتبة الـ 3.9 مليون حالة -
وادي الدواسر.. ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه بمصنع مخالف -
في تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

مقترح بتمديد إغلاق معبر جابر الحدودي حتى نهاية الأسبوع

Print
مقترح بتمديد إغلاق معبر جابر الحدودي حتى نهاية الأسبوع مقترح بتمديد إغلاق معبر جابر الحدودي حتى نهاية الأسبوع

جى بي سي نيوز :- قال نقيب أصحاب شركات التخليص، ضيف الله أبو عاقولة، إنه سيقترح خلال اجتماع يُعقد الأحد، بتمديد إغلاق معبر جابر الحدودي حتى نهاية الأسبوع الحالي، وذلك لخضوع موظفي قطاع التخليص للحجر المنزلي الاحترازي، منعا لانتشار المتسجد.

وأوضح أبو عاقولة : أن "نحن كنقابة سنطلب بتأجيل فتح معبر جمرك جابر لنهاية الأسبوع إلى حين انتهاء فترة الحجر المنزل للمخلصين الجمركيين".

واشار : "اعتقد أنه لا فائدة من إعادة فتح المعبر (الأحد). وإعطاء مجال أكثر لتنظيم الأمور داخل الساحة الجمركية بما يضمن سلامة الجميع"، وفق أبو عاقولة ، وفق المملكة .

وكان وزير الداخلية سلامة حماد، قرر إغلاق معبر جابر الحدودي ابتداء من 13 آب/أغسطس الحالي ولمدة أسبوع، وجدد إغلاقه 7 أيام أخرى. ومن المقرر أن يُعاد فتح المعبر الأحد.

أبو عاقولة قال: "نحن أيدنا إغلاق معبر جابر الحدودى لتهيئة الساحات وتنظيمها وإيجاد آلية لحماية الكوادر العاملة في المعبر".

وسجل في المعبر الحدودي عدة إصابات بفيروس كورونا بين الموظفين.

وأشار أبو عاقولة إلى أن "جميع موظفي قطاع التخليص القطاع الحيوي والمهم الموجود داخل الساحة الجمركية لإتمام كافة الإجراءات وتنظيم البيانات وهم ضباط ارتباط بين وبين الدوائر الحكومية والتجار، يخضون للحجر المنزلي".

واضاف : "جميع الموظفين موجودون في الحجر. تم تأخير (فتح معبر جابر) بسبب عدم وجود مخلصين جمركيين، وهم الآن يخضون لأسبوع حجر منزلي وبالتالي حركتهم مقيدة وفق شروط لجنة الأوبئة".

وقال: "لدينا (الأحد) اجتماع في مركز جمرك جابر لاتخاذ الآلية الجديدة، واعتمادها وتحديد الوقت الذي سيتم العمل به".

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الصين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الصين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية