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جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تكمل تسجيل الطلبة للمقررات إلكترونيًّا

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جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تكمل تسجيل الطلبة للمقررات إلكترونيًّا جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تكمل تسجيل الطلبة للمقررات إلكترونيًّا
خلال وقت قياسي وفق خطة التسجيل المعلنة من خلال نظام سجلات الطلاب

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تكمل تسجيل الطلبة للمقررات إلكترونيًّا

أكملت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل -ممثلة في عمادة القبول والتسجيل- الاستعدادات اللازمة لإتمام تسجيل المقررات للطلبة المنتظمين للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1441- 1442هـ؛ لينتظم الطلبة بدءًا من اليوم.

وأفاد عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح، بأن المؤشرات تُظهر إتمام 97% من الطلبة عملية تسجيل مقرراتهم ذاتيًّا عبر نظام سجلات الطلاب خلال الأسبوع الماضي؛ مما يؤكد مدى وعي وحرص الطلبة على الاستعداد للانتظام على مقاعد الدراسة.

من جانبها أكدت وكيلة عمادة القبول والتسجيل لشؤون التسجيل الدكتورة نهى بنت عبداللطيف الملا، حِرص العمادة على إتمام الإجراءات المتعلقة بتسجيل مقررات الطلاب والطالبات النظرية والعملية في 19 كلية في وقت قياسي وفق خطة التسجيل المعلنة من خلال نظام سجلات الطلاب؛ وذلك لتمكينهم من الانتظام للدراسة تَبَعًا للآلية المعلنة؛ لافتة إلى سعي الجامعة الحثيث للتيسير على طلابها وطالباتها من خلال استثمار أدوات الإعلام الجديد ورفع مستوى التعاملات الإلكترونية.جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدمام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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