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الأردن : ارتداء الكمَّامة للطلبة من سن 6 سنوات فما فوق

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الأردن : ارتداء الكمَّامة للطلبة من سن 6 سنوات فما فوق الأردن : ارتداء الكمَّامة للطلبة من سن 6 سنوات فما فوق

جى بي سي نيوز :- عممت وزارة التربية والتعليم، السبت، تعليمات وإرشادات تتعلق بارتداء الكمامات في المدارس، حيث أكدت أن ارتداء الكمَّامة للطلبة تبدأ من سن 6 سنوات فما فوق.

وبحسب التعليمات :  فإن الوزارة دعت إلى الأخذ بعين الاعتبار الوضع الوبائي وانتشار المستجد في اي دولة، حيث إنه يصبح أكثر أهمية في الدول التي تشهد انتشارا كبيرا ومتزايدا للجائحة.

وقالت الوزارة إن ضرورة ارتداء الكمامات لطلبة المدارس تختلف حسب الفئات التالية، حيث إن التلاميذ التي تقل أعمارهم عن 5 سنوات لا يطلب منهم ارتداء الكمامة، لأسياب متعلقة بتطور الطفل وعدم قدرته على الالتزام بارتداء الكمامة والتعامل معها.

وأضافت الوزارة في التعليمات أن التلاميذ من عمر 6- 11 سنة يجب أن يحكم ذلك مبدأ الخطورة المترتبة لعدم ارتداء الكمامة، حيث يطلب من التلاميذ من هذه الفئة العمرية ارتداء الكمامة في حالة أن المنطقة التي تقع فيها المدرسة تشهد انتشار كبير او متوسط للجائحة، وتوفر استعداد لدى الطالب بالالتزام بارتداء الكمامة، وفي حال كان الطالب يعيش في نفس البيت الذي يسكن فيه أي من كبار السن

وأشارت إلى أن التلاميذ التي تزيد أعمارهم عن 12 سنة بما يتعلق بارتداء الكمامة يطبق عليهم ما يطبق على الكبارفي داخل الأردن ومن خلال الأدلة التي تعلنها منظمة الصحة العالمية. 

وأكدت التعليمات على أن تكون الكمامات مصنوعة من القماش للطلبة الني تقل أعمارهم عن 12 سنة وليست مصنوعة من الورق، وأن يتم تغييرها كل يوم على الأقل، وأن يتم التخلص من الكمامة يطريقة صحيحة، بحيث يتم وضعها في كيس بلاستيكي ومن ثم في سلة المهملات.

ودعت التعليمات إلى أن يتم وضع الكمامة بطريقة صحيحة بحيث تغطي الأنف والفم ويمكن إزالتها من وقت لآخر، خاصة في وقت يكون فيه التلاميذ أثناء الدرس وتكون بينهم المسافة المطلوبة وهي متر واحد على الأقل.

جي بي سي نيوز

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