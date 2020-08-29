أخبار عاجلة

إحساس بحرارة أعلى.. الحصيني عن "طقس اليوم والليلة": هنا الهطولات -
منظمة الصحة العالمية داعية إلى مواصلة قيود العزل: هذه الوصفة كارثة -
"سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تعاون مع منظمة الإغاثة الأمريكية "دايركت ريليف" -
"مدني مكة": أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح سطحية بخمس محافظات -
إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول طائرة إغاثية سعودية إلى السودان -
البرازيل: إصابات كورونا تتجاوز عتبة الـ 3.9 مليون حالة -
وادي الدواسر.. ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه بمصنع مخالف -
وسائل إعلام: الحريري يرشح مصطفى أديب رئيسا للوزراء -
رئيس حكومة لبنان المكلف: سنشكل الحكومة بوقت قياسي -
في تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

تعليق قدّاس الأحد في كنائس ماركا والأشرفيّة والمصدار ووسط البلد وجبل التاج

Print
تعليق قدّاس الأحد في كنائس ماركا والأشرفيّة والمصدار ووسط البلد وجبل التاج تعليق قدّاس الأحد في كنائس ماركا والأشرفيّة والمصدار ووسط البلد وجبل التاج

جي بي سي نيوز:- في ضوء استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة بفيروس كورونا المستجدّ في بعض مناطق العاصمة عمّان، وبهدف حماية المصلّين ومرتادي أماكن العبادة؛ تقرّر تعليق إقامة قدّاس الأحد والشعائر الدينيّة ليوم غد في الكنائس الواقعة في مناطق لواء ماركا، والأشرفيّة، والمصدار، ووسط البلد، وجبل التاج.
وستقوم بالتنسيق مع مجلس رؤساء الكنائس لتنفيذ القرار الذي يأتي تطبيقاً للآليّة الجديدة التي تتّبعها الحكومة، والتي تقوم على تعليق بعض الأنشطة وإغلاق بعض القطاعات في المناطق التي ينتشر فيها الوباء بديلا عن سياسة الإغلاق الشامل، بهدف التكيّف والتأقلم مع الظروف الصحيّة.
وفيما يتعلّق ببقيّة الكنائس ودور العبادة في المملكة، ستبقى إقامة الصلوات والشعائر الدينيّة كالمعتاد، مع التأكيد على ضرورة اتّباع جميع إجراءات الوقاية والسلامة الصحيّة، كالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات والابتعاد قدر الإمكان عن المخالطة والتجمّعات التي قد تسهم في نقل العدوى.
--(بترا)

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
رئيس حكومة لبنان المكلف: سنشكل الحكومة بوقت قياسي

رئيس حكومة لبنان المكلف: سنشكل الحكومة بوقت قياسي

شبكة عيون الإخبارية