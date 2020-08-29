الملك يؤكد دور رئيس الوزراء الياباني المهم بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

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جي بي سي نيوز:- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، في رسالة بعثها إلى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، على دوره القيادي المهم في تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن واليابان. وأشاد جلالته، في الرسالة، بجهود رئيس الوزراء الياباني، الذي أعلن عن استقالته أخيرا، في قيادة بلاده خلال السنوات الثماني الماضية، مثمناً دور اليابان في السعي نحو تحقيق السلام والازدهار في الشرق الأوسط والعالم. وتمنى جلالة الملك لرئيس الوزراء الياباني موفور الصحة والعافية.

وأعرب جلالته عن شكره على دور اليابان في دعم قطاع التنمية في المملكة، مؤكداً الحرص على مواصلة توسيع التعاون الثنائي