أخبار عاجلة

إحساس بحرارة أعلى.. الحصيني عن "طقس اليوم والليلة": هنا الهطولات -
منظمة الصحة العالمية داعية إلى مواصلة قيود العزل: هذه الوصفة كارثة -
"سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تعاون مع منظمة الإغاثة الأمريكية "دايركت ريليف" -
"مدني مكة": أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح سطحية بخمس محافظات -
إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول طائرة إغاثية سعودية إلى السودان -
البرازيل: إصابات كورونا تتجاوز عتبة الـ 3.9 مليون حالة -
وادي الدواسر.. ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه بمصنع مخالف -
وسائل إعلام: الحريري يرشح مصطفى أديب رئيسا للوزراء -
رئيس حكومة لبنان المكلف: سنشكل الحكومة بوقت قياسي -
في تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

الملك يؤكد دور رئيس الوزراء الياباني المهم بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

Print
الملك يؤكد دور رئيس الوزراء الياباني المهم بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الملك يؤكد دور رئيس الوزراء الياباني المهم بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

جي بي سي نيوز:- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، في رسالة بعثها إلى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، على دوره القيادي المهم في تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن واليابان. وأشاد جلالته، في الرسالة، بجهود رئيس الوزراء الياباني، الذي أعلن عن استقالته أخيرا، في قيادة بلاده خلال السنوات الثماني الماضية، مثمناً دور اليابان في السعي نحو تحقيق السلام والازدهار في الشرق الأوسط والعالم. وتمنى جلالة الملك لرئيس الوزراء الياباني موفور الصحة والعافية.
وأعرب جلالته عن شكره على دور اليابان في دعم قطاع التنمية في المملكة، مؤكداً الحرص على مواصلة توسيع التعاون الثنائي

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
وسائل إعلام: الحريري يرشح مصطفى أديب رئيسا للوزراء

وسائل إعلام: الحريري يرشح مصطفى أديب رئيسا للوزراء

رئيس حكومة لبنان المكلف: سنشكل الحكومة بوقت قياسي

رئيس حكومة لبنان المكلف: سنشكل الحكومة بوقت قياسي

المعارضة في لبنان تعلن خطة لمعالجة أزمات البلاد

المعارضة في لبنان تعلن خطة لمعالجة أزمات البلاد

قتلى وجرحى بتفجير استهدف حافلة للنظام شرق حمص

قتلى وجرحى بتفجير استهدف حافلة للنظام شرق حمص

شبكة عيون الإخبارية