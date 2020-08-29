بدء المرحلة 6 من خطة إعادة الأردنيين من الخارج الأسبوع المقبل

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جى بي سي نيوز :- قال مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد الركن مازن الفراية، الجمعة، إن "تنفيذ المرحلة السادسة من الرحلات الجوية لخطة إعادة للأردنيين من الخارج يبدأ الأسبوع المقبل".

وأضاف : "أن المرحلة الخامسة من رحلات جوية وبرية لإعادة الأردنيين متوقع إنهائها الأحد المقبل بوصول رحلة من فلسطين برا"، لافتا إلى "بدء المرحلة السادسة بعد هذه الرحلة مباشرة".

وأشار الفراية إلى أن "العدد الكلي للقادمين في المرحلة الخامسة بعد وصول الرحلة المتوقع وصولها الأحد من الأراضي الفلسطينية حوالي 8700 شخص؛ 7700 شخص من رحلات جوية وحوالي ألف شخص برا".

رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي، قال إن "أسعار الغرف الفندقية في المرحلة السادسة لاستقبال الأردنيين العائدين من الخارج لن تختلف عن المراحل السابقة" ، وفق المملكة .

وأضاف : أن "80 فندقا في العاصمة عمان والبحر الميت ومادبا جاهزة لاستقبال العائدين من الخارج ضمن المرحلة 6".

وأكد الهندي أن جميع الفنادق المخصصة لاستقبال الأردنيين العائدين من الخارج ستكون خلال 10 أيام فارغة وجاهزة لاستقبال العائدين من الخارج ضمن المرحلة السادسة".

وأوضح أن "الفنادق استقبلت أكثر من آلاف شخصا من الأردنيين العائدين من الخارج ضمن المرحلة الخامسة"، مضيفا أن "فنادق الحجر استقبلت أكثر من 37 الف أردني عائد من الخارج ضمن المراحل الخمسة".

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عملت في المرحلة الخامسة على تفعيل منصة مخصصة لعملية العودة براً للأردنيين من دول الجوار وعبر المنافذ البرية والبحرية، وأعادت تفعيل منصة تسجيل مخصصة لاستقبال طلبات الأردنيين الراغبين بالعودة جوا مجددا، لتمكين المواطنين في الخارج من التسجيل في أي وقت.

وبدأت مرحلة العودة المتدرجة للأردنيين من الخارج في مرحلتها الجوية الخامسة والبرية الثالثة، من تاريخ 15 آب/أغسطس الحالي.