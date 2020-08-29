"هيومن رايتس": قوات الأمن اللبنانية استخدمت القوة المفرطة مع المحتجين على انفجار بيروت

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جي بي سي نيوز :- قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" يوم الأربعاء، إن قوات الأمن اللبنانية استخدمت "القوة المفرطة"، بما فيها استخدام الذخيرة الحية، مع المتظاهرين المناهضين للحكومة بعد انفجار مرفأ بيروت.

ودعت المنظمة الحقوقية إلى التحقيق في التجاوزات، قائلة إن "قوات الأمن أطلقت الذخيرة الحية، والكريات المعدنية (الخردق)، والمقذوفات ذات التأثير الحركي مثل الرصاص المطاطي، على أشخاص منهم موظفون طبيون، كما أطلقت كميات مفرطة من الغاز المسيل للدموع، بما في ذلك على محطات الإسعافات الأولية".

وأضافت أن القوات الأمنية عمدت أيضا إلى رمي الحجارة على المتظاهرين وضربهم".

وأدى انفجار مواد شديدة الانفجار تم تخزينها بشكل غير آمن لسنوات في مرفأ بيروت إلى مقتل ما لا يقل عن 180 شخصا وإصابة حوالي 6 آلاف وإلحاق أضرار بأجزاء كبيرة من المدينة، مما أشعل الغضب من الطبقة السياسية التي يُلقى باللوم عليها بالفعل في الانهيار الاقتصادي.

وفي مظاهرات غاضبة بعد أربعة أيام من الانفجار، اقتحم بعض المتظاهرين وزارات حكومية ورشقوا قوات الأمن بالحجارة.

وقال الصليب الأحمر إن نحو 170 شخصا أصيبوا بجروح بينهم أفراد من الشرطة أصيبوا بالحجارة.

المصدر: رويترز