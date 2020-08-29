أردني بمتلازمة داون يصبح نجما في عالم تيك توك

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جى بي سي نيوز : - عندما يرتدي آدم مازن مئزر الطاهي ويدخل مطبخ العائلة ليعد وجبة مبتكرة، أو عندما يصنع المقالب في أخيه الأكبر، في كل الحالات تحقق مقاطع الفيديو الخاصة به على تطبيق تيك توك نجاحا كبيرا وصدى واسعا بين متابعيه.

وبدأ مازن (17 عاما)، والمولود بمتلازمة داون، في نشر مقاطع الفيديو على منصة التواصل الاجتماعي عندما بدأ الأردن تطبيق إجراءات العزل العام في مارس الماضي لمنع انتشار كورونا.

ومنذ ذلك الحين، اجتذب 220 ألف متابع، ونالت المقاطع التي ينشرها ما يقرب من ثلاثة ملايين إعجاب.

وقال مازن إنه “يحب كثيرا تصوير مقاطع فيديو على تيك توك، رغبة في أن يكون لديه متابعون”، ويأمل في أن ينجح بالتعاون مع أخيه في ذلك. وفي العادة، يكون شقيقه محمد هو من يقف وراء الكاميرا للقيام بدور المصور، ويساعده أيضا في ابتكار وإخراج الأفكار الممتعة والشيقة والمواقف التي تتسم بالتحدي لتصويرها لحسابهما.