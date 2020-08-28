مثل الاردن تماما : الاعراس تتسبب بآلاف الاصابات بكورونا داخل الخط الاخضر

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جى بي سي نيوز - : سجلت البلدات العربية في الخط الاخضر من فلسطين المحتلة ارتفاعا كبيرا ومقلقا بعدد الاصابات بفيروس كورونا مؤخرا حيث تجاوز عدد الاصابات الـ5000 اصابة، وفقط الاسبوع الماضي سجل أكثر من 2000 اصابة، وهذه المعطيات لا تشمل السكان العرب في البلدات المختلطة.

ووفقا للتقديرات، فان غالبية العدوى داخل المجتمع العربي تحدث في غالبيتها بالأعراس كما يحدث بالاردن ، وهناك مخاوف من أن هناك اشخاصا تظهر عليهم مؤشرات الاصابات يفضلون عدم اجراء الفحوصات، وبذلك يعرضون حياة الاشخاص الذين يحيطون بهم الى الخطر.

وحذر المسؤول الكبير المكلف بالإشراف على مكافحة انتشار اسرائيل لفيروس كورونا، بروفيسور روني غامزو قبل يومين من ان ارتفاع معدل الاصابات في المجتمع العربي يمثل "كارثة" وأن سيناريو مماثل يمكن أن يحدث لدى اليهود الحريديم ان تم السماح برحلة الحج السنوية الى قبر حاخام في اوكرانيا.

وقال غامزو: “تقام حفلات زفاف وأحداث في المجتمع العربي، اذ ان في رهط والطيرة وسخنين، كفر قاسم، الناصرة وام الفحم يتضاعف عدد الإصابات بشكل لافت" مؤكدا ان هنالك زيادة فجائية كذلك في حيفا" ويقول انه تقام "حفلات زفاف وأحداث في المجتمع العربي، والسلطات المحلية ترى ذلك وتشعر بالاضطراب الشديد، لأن ذلك يخلق حلقات عدوى بالفيروس… أدعو المجتمع العربي والقادة إلى التحرك. هذه كارثة".

وادرجت وزارة الصحة الاسرائيلية 12 بلدة عربية في القائمة الحمراء وهي الطيرة وكفر قاسم وجديدة المكر وعيلوط ودالية الكرمل وكفر برا والعزير وعسفيا واعبلين والشيخ دنون والمشهد والناعورة، وتشمل القائمة البرتقالية القريبة من الحمراء 8 بلدات وهي سخنين وأم الفحم وبيت جن وجديدة المكر وعين ماهل وجت وقلنسوة، فيما أدرجت في القائمة الصفراء 4 بلدات عربية وهي عرعرة وكفر مندا ويركا وطلعة عارة

المصدر : i 24 news