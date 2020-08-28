النعيمي : الدوام بالمدارس الخاصة سيكون كالمعتاد اعتبارا من الثلاثاء المقبل

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جى بي سي نيوز :- قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، ان دوام الطلبة في المدارس الخاصة سيكون كالمعتاد اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، لتحقيقها شروط التباعد الاجتماعي من حيث المساحة المخصصة للطالب بحكم الترخيص الممنوح لها.

وأشار الدكتور النعيمي في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) اليوم الجمعة، الى قرار الوزارة ايقاف العمليات والأنشطة في جميع المدارس وفق البروتوكول الصحي، مؤكدا في هذا الاطار أن الوزارة ستتابع من خلال فرق الرقابة مدى إلتزام المدارس بذلك.