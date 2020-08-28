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45 إصابة بفيروس كورونا 39 منها محلية

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45 إصابة بفيروس كورونا 39 منها محلية 45 إصابة بفيروس كورونا 39 منها محلية

جى بي سي نيوز  :- سُجلت في الأردن الخميس، 45 إصابة بفيروس كورونا المستجد، تشمل 39 إصابة محلية، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 1801، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وتوزعت الحالات المحلية على 28 إصابة في محافظة العاصمة، 23 منها مخالطة لمصابين سابقين، و 5 حالات تحت الاستقصاء، إضافة إلى 10 إصابات في محافظة البلقاء مخالطة لمصابين سابقين، وإصابة واحدة في محافظة إربد مخالطة لمصاب سابق.

أما الحالات الخارجية تعود إلى 6 إصابات لقادمين من الخارج (4 من السعوديّة و2 من الإمارات).

وأعلن الموجز تسجيل 9 حالات شفاء جديدة، 5 في مستشفى الأمير حمزة في عمان، و 4 في المنطقة الخاصّة لعزل المصابين في البحر الميّت، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت إلى الشفاء إلى 1364، فيما يخضع للعلاج حاليا 421 مصابا.

وأُجري 13950 فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوص التي أجريت حتى الآن 791172 فحصاً.

وأكد الموجز على أن ساعات حظر التجوّل الشامل في محافظتيّ العاصمة عمّان والزرقاء تبدأ في تمام الساعة 11 مساء الخميس، وتستمرّ لمدّة (24) ساعة، علماً بأنّ التصاريح الإلكترونيّة لن تكون فعّالة خلال هذه الفترة لحامليها في المحافظتين؛ بينما تستمرّ ساعات حظر التجوّل للمواطنين في بقيّة المحافظات كما هي.

 

جي بي سي نيوز

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