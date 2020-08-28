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الاردن : توقيف عريسين في اربد وفي جرش وتوقيف صاحبي مزرعتين خالفوا اوامر الدفاع

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الاردن : توقيف عريسين في اربد وفي جرش وتوقيف صاحبي مزرعتين خالفوا اوامر الدفاع الاردن : توقيف عريسين في اربد وفي جرش وتوقيف صاحبي مزرعتين خالفوا اوامر الدفاع

المدينة نيوز :- اوقفت الاجهزة المختصة صاحبي مزرعتين في محافظة المفرق .

وبين مصدر : ان التوقيف جاء بعد اقامة الشخصين حفلات زفاف داخل المزرعتين مما فيه مخالفة لاوامر الدفاع 11.

وكان مدير الامن العام اطلق اليوم الخميس رقم واتس اب يشرف عليه هو للابلاغ عن المخالفات لاوامر الدفاع .

كما  قال محافظ اربد رضوان العتوم، إن الأجهزة الأمنية أوقفت مساء اليوم الخميس عريساً ووالده لمخالفتهم أوامر الدفاع بإقامتهم حفل زفاف تواجد به العشرات في بلدة الحصن بلواء بني عبيد.
وأضاف العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الأجهزة الأمنية ضبطت أكثر من 20 شخصاً في منزل العريس احتفاء بزفافه، مخالفين أوامر الدفاع وشروط السلامه العامة.
وأكد العتوم، أنه سيتم تحويل العريس والأشخاص الآخرين إلى الجهات الأمنية تمهيداً لتوقيفهم، مشدداً على أن أوامر الدفاع تقضي بعدم حدوث تجمعات للسيطرة على ، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون. 

و قرر محافظ جرش الدكتور فراس ابو قاعود، اليوم الخميس، توقيف عريس وذلك لمخالفته أوامر الدفاع، حيث أقام حفل زفاف حضره أكثر من 200 شخص.
وأكد محافظ جرش، أنه لا يوجد أي تهاون بتطبيق أوامر الدفاع، وأن هذه التعليمات التي أصدرتها جاءت للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

جي بي سي نيوز

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