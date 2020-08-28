أخبار عاجلة

المعارضة في لبنان تعلن خطة لمعالجة أزمات البلاد -
"جمهور التالتة - ك. مجدي عبد العاطي يجيب على أسئلة الجماهير الغير متوقعة في فقرة "مدرج التالتة -
المتحدث باسم وزارة التعليم العالي إنشاء كليات جديدة تتوافق مع استراتيجية الدولة وسوق العمل -
بيانات رسمية تكشف 3 ملايين عقار مخالف بالبلاد تسبب في انخفاض منسوب المياة وأضرار كبيرة على الصرف -
"لن ينجو أحد تورَّط في الفساد أيًّا كان وزيرًا أو أميرًا".. أفعال لا أقوال -
الذكرى الـ 14 لرحيل النجم محمد عبدالوهاب كاميرا "من مصر" داخل قرية نجم المنتخب لن ننساك -
"من مصر" يعرض صورا توضيحية لآثار مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية| #من_مصر -
"من مصر" يناقش ملف مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية| #من_مصر -
خبير في الأمصال واللقاحات السيدات الحوامل والأطفال الأكثر عرضة للإنفلوانزا الموسمية -
100 منحة دراسية أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسيي للدراسة بالجامعات الأهلية​ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

نابلس : نقل رُفات جندي أردني استشهد في حرب 67 .. صور

Print
نابلس : نقل رُفات جندي أردني استشهد في حرب 67 .. صور نابلس : نقل رُفات جندي أردني استشهد في حرب 67 .. صور

جي بي سي نيوز:- يستعد أهالي بلدة بيتا جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، لنقل رُفات جنديّ أردني استشهد في حرب عام 1967، بعد أن جرفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المكان الواقع غربي البلدة، قرب الشارع الرئيسي، لشقّ طريق استيطاني بديل يمتد من حاجز زعترة إلى مفترق مستوطنة "يتسهار"، وفق " المملكة ".

وسينقل رفات الشهيد من قرية زعترة إلى مقبرة الشهداء في بيتا.

ويجري نقل الرفات بالتنسيق مع السّفارة الأردنيّة في فلسطين، وبحضور شخصيات رسمية أردنية وفلسطينية.

و ستستقبل بلدية بيتا رفات الشهيد تمهيدا لنقله إلى مقبرة الشهداء.

وكان مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، صرح في وقت سابق أن القوات المسلحة وبالتنسيق مع السفارة الأردنية تتابع منذ أيام حرص واهتمام أهالي منطقة بيتا التابعة لمحافظة نابلس للكشف عن هوية الشهيد المدفون في منطقتهم.

 

وأكد المصدر أن الظروف الصحية الراهنة المتمثلة بجائحة كورونا حالت دون نقل الجثمان، وأن إجراءات نقله من موقعه الحالي إلى مقبرة بلدية بيتا جاءت للحفاظ على رفات الشهيد لحين التمكن، وفي أقرب وقت من نقله إلى أرض الوطن، بعد القيام بعمل الفحوصات اللازمة لمعرفة هوية الشهيد.

 

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
المعارضة في لبنان تعلن خطة لمعالجة أزمات البلاد

المعارضة في لبنان تعلن خطة لمعالجة أزمات البلاد

قتلى وجرحى بتفجير استهدف حافلة للنظام شرق حمص

قتلى وجرحى بتفجير استهدف حافلة للنظام شرق حمص

شبكة عيون الإخبارية