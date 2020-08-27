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أشعة مستشفى صبيا تحقق الأول على مستوى المملكة بعدد الفحوصات

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أشعة مستشفى صبيا تحقق الأول على مستوى المملكة بعدد الفحوصات أشعة مستشفى صبيا تحقق الأول على مستوى المملكة بعدد الفحوصات
نتيجة ارتفاع عدد الحالات التي تم استقبالها خلال الثمانية الأشهر الماضية

أشعة مستشفى صبيا تحقق الأول على مستوى المملكة بعدد الفحوصات

حقق قسم الأشعة بمستشفى صبيا العام المركز الأول على مستوى المملكة، وذلك نتيجة ارتفاع المؤشرات الرقمية لعدد الحالات المرضية التي تم استقبالها خلال الثمانية الأشهر الماضية لهذا العام 2020 والتي بلغت 31783 حالة مرضية أجرت الفحص الإشعاعي بقسم الأشعة بالمستشفى وفق البروتوكولات الصحية المتبعة من وزارة الصحة تزامناً مع جائحة كورونا.

وأوضحت الأرقام أنه تم فحص 479 مريضاً بالرنين المغناطيسي، و97 حالة فحص ثدي بالموجات فوق الصوتية، و161 حالة فحص ثدي بالماموجرام، و3997 حالة فحص بالموجات فوق الصوتية، و386 حالة فحص تنظير إشعاعي وعمليات، و759 حالة فحص بالأشعة المتنقلة، و23739 حالة فحص بالأجهزة الرقمية الثابتة، و2165 حالة فحص بالأشعة المقطعية.

وتعمل صحة جازان على رفع جودة العمل بكافة المرافق الصحية بالمنطقة لتحقيق أفضل الخدمات العلاجية وكسب رضا المرضى.مستشفى صبيا العام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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