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"هيئة الطائف" تبث رسائل عن فضل صيام يوم عاشوراء عبر المنصات التوعوية

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"هيئة الطائف" تبث رسائل عن فضل صيام يوم عاشوراء عبر المنصات التوعوية "هيئة الطائف" تبث رسائل عن فضل صيام يوم عاشوراء عبر المنصات التوعوية
نشرتها بوسائل الإعلام المختلفة وفي الأماكن العامة والطرق والأسواق والمطار

نفذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف، أمس الخميس، برنامجًا توعويًا عن فضل شهر الله المحرم وصيام يوم عاشوراء عبر المنصات التوعوية المتاحة في الأماكن العامة والطرق والأسواق ومطار الطائف الدولي.

وفي التفاصيل، تهدف الحملة للاستفادة من منصة المحتوى التوعوي والوقائي بالرئاسة العامة ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة بالتعاون مع عددٍ من الوسائل الإعلامية والحكومية والأهلية للتذكير بفضائل أيام شهر الله المحرم وصيام يوم عاشوراء وحث شرائح المجتمع على الأعمال الصالحة واغتنام فضل الزمان.

وتأتي تلك الجهود بمتابعة مستمرة من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري في ظل توجيهات ودعم الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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