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"الشام الجديد"... الكشف عن تفاصيل المشروع العملاق بين والعراق والأردن

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"الشام الجديد"... الكشف عن تفاصيل المشروع العملاق بين مصر والعراق والأردن "الشام الجديد"... الكشف عن تفاصيل المشروع العملاق بين والعراق والأردن

جى بي سي نيوز  :- كشف القيادي في ائتلاف النصر العراقي، عقيل الرديني، أمس الأحد، التفاصيل الكاملة لمشروع "الشام الجديد"، الذي تحدث عته رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي مؤخرا.

وقال الرديني، في حديث مع وكالة "بغداد اليوم"، إن "مشروع الشام الجديد وفق النسق الأوروبي الذي تحدث عنه الكاظمي، ليس وليد اليوم وإنما طرح في زمن رئيس الأسبق حيدر العبادي".
وأضاف أن "المشروع العملاق يقوم على أساس التفاهمات الاقتصادية والسياسية بين العراق ومصر، وقد دخلت الأردن على خط المشروع مؤخرا"، مبينا أن "المشروع قائما على أساس أن تمثل كتلة بشرية والعراق كتلة نفطية، والأردن دخلت على الخط للاستفادة من خدمات كليهما".

وتابع القيادي في ائتلاف النصر، أن "هناك نية لدى حكومة مصطفى الكاظمي لإكمال هذا المشروع، خصوصا وأن الأردن ومصر تعتمدان السياسية المعتدلة".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قال إن "مشروع بلاد الشام الجديدة وفق النسق الأوروبي، سيتم طرحة خلال القمة الثلاثة المرتقبة بين العراق والأردن ومصر".

وقال الكاظمي، في حوار مع صحيفة "واشنطن بوست"، إنه "سيطرح مشروع بلاد الشام الجديدة وفق النسق الأوروبي، على قادة مصر والأردن، والذي من خلاله ستكون تدفقات رأس المال والتكنولوجيا، أكثر حرية"، مضيفا أنه "سيسافر إلى قريبا للقاء المسؤولين فيها وبحث تطوير العلاقات الثنائية".

جي بي سي نيوز

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