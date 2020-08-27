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الأردن : 40 اصابة بفيروس كورونا وتجميد مهرجان جرش وحظر شامل في محافظتين

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الأردن : 40 اصابة بفيروس كورونا وتجميد مهرجان جرش وحظر شامل في محافظتين الأردن : 40 اصابة بفيروس كورونا وتجميد مهرجان جرش وحظر شامل في محافظتين

جى بي سي نيوز  :- أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر خلال إيجاز صحفي عقد في رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء، تسجيل 40  حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 30 حالة محلية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1756 حالة.

وتوزعت الحالات المحلية كما يلي؛ 2 في الزرقاء، و24 في العاصمة (22 منهم لحالات مؤكدة أحدهم من الكوادر الصحية، و2 تحت الاستقصاء)، 4 حالات محلية في إربد مخالطون لحالات مؤكدة أحدهم مقيم في الحجر الصحي بإربد.

كما أشار جابر إلى تسجيل 9  حالات خارجية في فنادق الحجر الصحي لقادمين من الخارج (7 من ، وحالة من أميركا، وحالة من ، وواحدة على حدود العمري).

وبين جابر تسجيل حالة وفاة لمريض قدم من الخارج وهو مصاب وحالته كانت حرجة ويعاني من أمراض عديدة.

وأضاف أنه تم تسجيل 11  حالة شفاء ليرتفع حالات الشفاء إلى 1372  حالة وبقي تحت العلاج 381 حالة.

كما تم إجراء 14085 فحصاً مخبرياً في رقم قياسي أجراه 170 فريق استقصاء وبائي على مستوى المملكة، حيث تركزت معظمها في لواء سحاب والمنطقة الصناعية.

من جهته  قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن عقدت عدة اجتماعات حكومية للوقوف على تطورات الحالة الوبائية وتحديد مجموعة إجراءات للتعامل معها.

وأعلن خلال إيجاز صحفي عقد في رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء تنفيذ حظر تجول شامل طوال يوم الجمعة في العاصمة والزرقاء فقط.

وبين أن الحظر الشامل في العاصمة والزرقاء سيبدأ من الساعة 11 ليلا الخميس وسيستمر لمدة 24 ساعة ليلا يوم الجمعة.

ونوه العضايلة بأن تصاريح التنقي في عمان والزرقاء لا تخول حامليها بالحركة وستمنح تصاريح لعدد محدود.

وأشار العضايلة إلى أنه سيتم تسهيل حركة المسافرين المغادرين أو القادمين ومرافقيهم إلى مطار الملكة عليا من خلال إبراز تذاكر السفر.

وأكد أن تنفيذ الحظر الشامل في محافظتين فقط يأتي وفقا للتوجه الجديد بتنفيذ اغلاقات محدودة وبشكل مرن يوزان بين صحة المواطنين واستدامة الاقتصاد.

وأوضح أن الحظر سيمكن فرق التقصي الوبائي على تركيز جهودها في بؤر انتشار الوباء.

وأضاف "نتابع الوضع الوبائي في ماركا وفي حال استمرت اعداد الإصابة بهذا الشكل سيتخذ قرارات بإجراءات احترازية".

وأشار العضايلة إلى أن وزارة الثقافة قررت تجميد مهرجان جرش لهذا العام.

وأكد أن الحكومة تدرس مع اللجنة الوطنية للأوبئة إمكانية تنظيم الانتخابات النقابية وفقا لبرتوكولات صحية صارمة.

وبين أن الاجتماعات للانتخابات القادمة لابد أن تكون ضمن الإجراءات الصحية المنصوص عليها وإجراءات ضبط العدوى وستشدد وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الرقابة على هذه الفعاليات.

وشدد العضايلة على توقيف أي شخص يخالف أوامر الدفاع وينظم تجمعات لمدة 14 يوماً، مضيفا "ثبت للجميع أثر هذه التجمعات السلبي في انتشار كورونا".

جي بي سي نيوز

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