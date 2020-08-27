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تمديد الحجر الفندقي لموظفي جابر اسبوعا بعد تسجيل إصابة جديدة

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تمديد الحجر الفندقي لموظفي جابر اسبوعا بعد تسجيل إصابة جديدة تمديد الحجر الفندقي لموظفي جابر اسبوعا بعد تسجيل إصابة جديدة

جي بي سي نيوز: قررت اللجنة التنفيذية لإدارة ازمة كورونا في محافظة اربد اليوم الاربعاء، تمديد الحجر الصحي لعدد من العاملين في مركز حدود جابر بإحدى فنادق اربد لأسبوع آخر، وذلك بعد تسجيل اصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم، لاحد المحجور عليهم.
وقال المحافظ رضوان العتوم لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن قرار تمديد الحجر جاء استجابة لتوصية فرق الاستقصاء الوبائي ولجنة الاوبئة.
من جانبه بين رئيس فرق الاستقصاء الوبائي في المحافظة الدكتور علي الزيتاوي، أن البروتوكول الصحي المعمول به في التعامل مع جائحة كورونا، يقضي بتمديد الحجر المنزلي او الفندقي لمدة اضافية في حال ظهور اية اصابة بين المحجور عليهم لمدة اسبوع.
واضاف إن عدد المحجور عليهم في الفندق التي ظهرت فيه الاصابة يبلغ 145 شخصا.
يشار الى ان المحجور عليهم في فنادق اربد هم من العاملين في مركز حدود جابر، وعددهم يزيد عن 200 شخص، امضوا 14 يوما في الحجر الفندقي، وكان من المفترض ان يغادروا اليوم، الا ان تسجيل الاصابة الجديدة لاحد الاشخاص منهم، فرض عليهم الاستمرار في الحجر لمدة اسبوع اضافي.

جي بي سي نيوز

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