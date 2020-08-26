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" لتمويل المساكن" تعيِّن "بندر الغامدي" رئيسًا تنفيذيًّا

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"السعودية لتمويل المساكن" تعيِّن "بندر الغامدي" رئيسًا تنفيذيًّا " لتمويل المساكن" تعيِّن "بندر الغامدي" رئيسًا تنفيذيًّا
يحمل خبرة واسعة في مجال تمويل الأفراد والتطوير الاستراتيجي والتخطيط

أعلنت الشركة لتمويل المساكن (سهل)، إحدى شركات التمويل العقاري الرائدة في السعودية، تعيين بندر بن سعيد الغامدي بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة خلفًا لعبد الإله بن صالح آل الشيخ الذي تولى قيادة الشركة منذ عام ٢٠١١، وحققت الشركة في عهده الكثير من الإنجازات.

وأضافت الشركة بأن بندر الغامدي يحمل خبرة واسعة في مجال تمويل الأفراد في القطاع المصرفي والتطوير الاستراتيجي والتخطيط؛ إذ تولى العديد من المناصب القيادية في القطاع البنكي السعودي، كان آخرها منصب المدير العام للأصول المصرفية للأفراد في بنك البلاد من 2015 إلى منتصف 2020.

وأوضحت الشركة أن ذلك يأتي كجزء من خطتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق النمو المستهدف، ودعم التنفيذيين السعوديين الموهوبين وذوي الخبرة في دفع مسيرة النمو، ومواصلة الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، بما يتماشى مع مبادرات وسياسة الرشيدة.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة يوسف الشلاش قائلاً: "حققنا خلال الفترة السابقة العديد من الإنجازات من خلال توفير العديد من البرامج والمبادرات التي أسهمت بدورها في إحداث نقلة نوعية في مجال التمويل العقاري. ونعمل خلال الفترة القادمة لزيادة حجم التمويل العقاري للمستحقين بما يتماشى مع أهداف واستراتيجيات الشركة. ويعد انضمام الأستاذ بندر الغامدي أحد عوامل تحقيق الأهداف المرصودة على المديَيْن القريب والبعيد".

يُذكر أن الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) هي إحدى الشركات السعودية الرائدة في مجال التمويل العقاري بالسعودية، وتهدف إلى تلبية الاحتياج السكني في السوق السعودية من خلال توفير حِزم من الحلول التمويلية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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