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إزالة 60 ألف متر تعديات على أراضٍ حكومية بـ"ساحل عسير"

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بعد إقامة مواطنين حواجز ترابية عليها دون أي مستمسكات شرعية

إزالة 60 ألف متر تعديات على أراضٍ حكومية بـ

أزالت بلدية الساحل التابعة لأمانة عسير عدداً من التعديات على مساحة من الأراضي الحكومية البيضاء بعدد من المواقع.

وأوضح رئيس بلدية الساحل "علي بن سعيد آل جلبان"، أنه وفق توجيهات ومتابعة أمين منطقة عسير الدكتور "وليد الحميدي" تم إزالة تعديات تقدر بمساحة 60000 متر من الأراضي البيضاء الحكومية، وذلك بعد قيام عدد من المواطنين بعمل حواجز ترابية عليها.

وأضاف أن البلدية أزالت الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعديات على الفور.

وبيّن "آل جلبان"، أن البلدية مستمرة في متابعات أي تعديات وإزالتها على الفور وتطبيق العقوبات المقررة على ذلك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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