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"دبلوماسية الفواكه".. قنصلية باكستان بجدة تنظم مهرجان" تذوق المانجو"

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مجيد: إسلام أباد هي ثاني أكبر مصدر للفاكهة للسعودية

نظمت القنصلية العامة الباكستانية بجدة "مهرجان تذوق المانجو" في تم عرض أصناف مختلفة من فاكهة المانجو الباكستاني، مثل السندري ، وتشونسا ، وأنور راتول ، ولانغرا وقد تذوق مجموعة واسعة من المدعوين من بينهم شخصيات عربية ودبلوماسيون. وفي وقت سابق .

وقال القنصل العام خالد مجيد إن باكستان هي ثاني أكبر مصدر للمانجو في المملكة العربية وجميع الجنسيات في المنطقة العربية تحب حلاوة ورائحة المانجو الباكستاني ويبدأ موسم المانجو من مايو حتى نهاية أكتوبر ، ولكن بسبب انتشار وتعليق الرحلات الدولية، تم إطلاق المانجو الباكستاني في المنطقة العربية ابتداءً من يونيو 2020.

وقد عُرض أطباق من المانجو المتنوعة بما في ذلك شرائح من المانجو وعصائر المانجو والميلك شيك، والآيس كريم والكعكة بطعم المانجو.

فيما أعرب المشاركون عن تقديرهم العميق لـ"دبلوماسية المانجو" للقنصلية العامة والجهود المبذولة لتعزيز الصورة الناعمة لباكستان، آملاً أن تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الروابط التجارية بين باكستان والمملكة العربية السعودية وكان مستوى المشاركة محدودًا وفقًا للقيود المحلية المرتبطة بالتدابير الاحترازية المتعلقة بـ COVID-19..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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