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"كورونا" أنهى حياة 177 ألفًا و759 أمريكيًا

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"كورونا" أنهى حياة 177 ألفًا و759 أمريكيًا "كورونا" أنهى حياة 177 ألفًا و759 أمريكيًا
تسجيل 1.142 وفاة جديدة

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الأربعاء)، أن عدد الوفيات الناجمة عن الجديد في البلاد ارتفع إلى 177 ألفًا و759 حالة بزيادة 1.142 وفاة جديدة.

وأوضح المركز أن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى خمسة ملايين و752 ألفًا و653 حالة، بزيادة 37.086 إصابة عن الإحصاء السابق.

وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 25 أغسطس (آب)، وذلك بالمقارنة مع تقريرها السابق الذي صدر قبل هذا التاريخ بيوم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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