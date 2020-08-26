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مدير تعليم سراة عبيدة يلتقي القيادات المدرسية

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للتأكد من الجاهزية لانطلاق العام الدراسي الجديد

مدير تعليم سراة عبيدة يلتقي القيادات المدرسية

مواكبة لجهود وزارة التعليم، والاطمئنان على جاهزية المدارس لانطلاقة العام الدراسي الجديد، التقى اليوم مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة، الدكتور حسن بن محمد العلكمي، قادة وقائدات المدارس بقطاعَي سراة عبيدة وتهامة قحطان، وذلك في لقاء نظمته القيادة المدرسية (بنين -بنات).

وافتُتح اللقاء بكلمة لمدير التعليم، أكد فيها الدور الريادي والمهم لقادة المدارس، ولاسيما في هذه الظروف الاستثنائية التي يمرُّ بها العالم أجمع؛ وقررت معها وزارة التعليم أن تكون آلية العودة للدراسة عن بُعد من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدرسة في ظل وجود هذه الجائحة.

وشدَّد "العلكمي" خلال اللقاء على ضرورة تفعيل منصة "مدرستي"، وإسناد الجداول الدراسية، وربط العلاقات التدريسية للمعلمين والمعلمات، ومتابعة متطلبات التعليم الإلكتروني عن بُعد.

كما أكد دور قادة المدارس في تذليل العقبات كافة التي تواجه الطالب أو الطالبة في تفعيل المنصة، والتواصل مع أولياء الأمور لدورهم المهم، وخصوصًا في هذه المرحلة من التعليم عن بُعد.

وأوضح "العلكمي" أن على قائد وقائدة المدرسة مسؤولية كبيرة في مواجهة التحديات المهنية الطارئة التي تسببت بها جائحة كورونا، وتقديم البرامج الهادفة في مجالات التوعية الفكرية، وتعزيز الانتماء الوطني في نفوس الطلاب بصفة خاصة، والمجتمع المدرسي بشكل عام.. متطلعًا إلى بذل المزيد من قِبل قادة المدارس لمواكبة المتغيرات الحديثة، واستغلال الميزانية التشغيلية وفق مجالاتها المحددة في اللوائح التنظيمية لتحقيق التطلعات المأمولة التي تضمن إيجاد البيئة المدرسية المناسبة.

تلا ذلك مناقشة عدد من المحاور المدرجة على جدول أعمال اللقاء، منها قياس الأداء، وتكامل الأدوار، ومنصة "مدرستي"، والمتطلبات الأساسية لها، ونظم وأدلة الاختبارات، ودور قائد المدرسة في آلية سد العجز، والشؤون المالية وآلية الصرف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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