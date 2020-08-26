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بمشاركة 27 رامية.. الأدوار التمهيدية لبطولة سيدات السهام تنطلق في الرياض

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لمدة 3 أيام ويحتضنها ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل

بمشاركة 27 رامية.. الأدوار التمهيدية لبطولة سيدات السهام تنطلق في الرياض

انطلقت، اليوم الأربعاء، الأدوار التمهيدية لبطولة المملكة للسهام للسيدات بمشاركة 27 رامية, في البطولة التي تقام على مدار ثلاثة أيام ويحتضنها ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.
وأدار البطولة تحكيمياً 4 حكمات لأول مرة على مستوى بطولات الاتحاد , وهن : أسماء الشعبان , فاطمة عبدي , هناء طافش , أسماء الزهراني , وهن من الحكمات المعتمدات من قبل الاتحاد الذي يسعى لإشراك وتأنيث جميع المنافسات الخاصة ببطولات السيدات.


وفي نفس السيـاق , تشارك الرامية مطيرة الشمري في منافسات القوس المركب كأول لاعبة سعودية تشارك في مسابقات "البكرة" فيما تشارك أربع راميات في منافسات مسافة 60م وخمس مشاركات في مسافة 30م و18 رامية في منافسات مسافة 18م.

بمشاركة 27 رامية.. الأدوار التمهيدية لبطولة سيدات السهام تنطلق في الرياض

بمشاركة 27 رامية.. الأدوار التمهيدية لبطولة سيدات السهام تنطلق في الرياض

بمشاركة 27 رامية.. الأدوار التمهيدية لبطولة سيدات السهام تنطلق في الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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