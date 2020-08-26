انفجار يستهدف الدورية التركية الروسية الـ26 بإدلب السورية

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جي بي سي نيوز :- أدى انفجار وقع أثناء تسيير الدورية البرية التركية الروسية الـ26 في محافظة إدلب شمالي سوريا، إلى إلحاق أضرار طفيفة بإحدى المركبات.

وأفادت وزارة الدفاع التركية في بيان، الثلاثاء، أن القوات التركية والروسية سيرت الدورية المشتركة الـ 26، على الطريق الدولي "إم 4" في محافظة إدلب السورية.

وأوضحت أن انفجارا وقع أثناء تسيير الدورية، أدى إلى إلحاق أضرار طفيفة بإحدى المركبات.

وأشارت إلى المنطقة باتت على الفور في مرمى النيران، لافتة إلى أن العمليات ما زالت مستمرة.

وتأتي الدوريات ضمن إطار اتفاق موسكو المبرم في 5 مارس/ آذار الماضي، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب، إثر تصعيد شهدته المنطقة وبلغ ذروته باستشهاد 33 جنديا تركيا في 27 فبراير/ شباط الماضي، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد".

وإثر ذلك أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب.

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