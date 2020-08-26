"التعليم" تكشف عن آلية العمل بجميع مراحل تعليم الكبار بسبب "جائحة كورونا"

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"التعليم عن بعد" للفصل الدراسي الأول وإيقاف تكليف الهيئة التعليمية والإدارية استثناءً

كشفت وزارة التعليم، ممثلة بالإدارة العامة للتعليم المستمر عن آلية العمل بمدارس تعليم الكبار الفصل الدراسي الأول لعام 1442هـ، بتنفيذ الدراسة عن بعد في جميع تعليم الكبار في المراحل الدراسية للبنين، والمرحلة الابتدائية للبنات، ومدارس السجون.

ويأتي التطبيق وفقًا للآتي:

أولاً- العمل في مدارس تعليم الكبار في الفصل الدراسي الأول استثناء لهذا العام بسبب جائحة كورونا بنظام التعليم عن بعد المعمول به في مدارس التعليم العام من خلال الاعتماد في عمليات التعليم والتعلم على منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني وبث قنوات عين الفضائية، وفقًا للميزانية المبالغة من الإدارة العامة للتخطيط المدرسي لعام.

ثانيًا- إيقاف تكليف الهيئة التعليمية والإدارية لهذا الفصل استثناء وتتولى إدارة التعليم ممثلة بإدارة قسم تعليم الكبار (بنين - بنات) بتكليف لجان وفق الاحتياج الفعلي للقيام بجميع المهام المتعلقة بالعملية التعليمية في مدارس تعليم الكبار (بنين– بنات) ومتضمنة لجان الاختبارات للفصل الدراسي الأول، وتعامل ماليًا وفق ما ورد في الدليل التنظيمي لتعليم الكبار، على أن يكون اختبار الفصل الدراسي الأول لعام حضوريًا لجميع المراحل، على أن تحتسب درجة الاختبار للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة من (50) درجة، والمرحلة الثانوية (نظام المقررات) من (۱۰۰) درجة مع تطبيق كل الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ثالثًا- التشديد على إدارة قسم تعليم الكبار (بنين- بنات) في إدارات التعليم على تنفيذ المهام وتوحيد الإجراءات والرفع بتقرير موحد بنهاية الفصل الدراسي الأول لعام 1442هـ.

رابعًا- تقوم الإدارة العامة للتعليم المستمر بالإشراف والمتابعة على تطبيق ذلك في الميدان، وتقييم الوضع بشكل دوري وفقًا للمتغيرات والمستجدات، ومساعدة فرق العمل بإدارات التعليم تجاوز التحديات التي قد تواجههم.