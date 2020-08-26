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فلسطيني "معتل نفسيًّا" يقتل حاخامًا إسرائيليًّا طعنًا بسكين

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فلسطيني "معتل نفسيًّا" يقتل حاخامًا إسرائيليًّا طعنًا بسكين فلسطيني "معتل نفسيًّا" يقتل حاخامًا إسرائيليًّا طعنًا بسكين
لا ينتمي لأي فصيل مسلح

فلسطيني

ذكرت شرطة الاحتلال أن مواطنًا فلسطينيًّا من الضفة الغربية المحتلة طعن حاخامًا إسرائيليًّا؛ فأرداه قتيلاً في شارع بمدينة بتاح تكفا الإسرائيلية اليوم الأربعاء.

وأوضحت الشرطة في بيان، نقلته "رويترز"، أن الفلسطيني عمره 46 عامًا، وهو من مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وفي السياق نفسه، بيّن موقع "واي نت" الإخباري أن المهاجم المزعوم، الذي اعتُقل بعد أن طارده المارة، تعرَّض لكثير من المشكلات التي تتعلق بالصحة النفسية، وحاصل على تصريح للعمل في إسرائيل، ولا ينتمي لأي جماعة فلسطينية مسلحة.

في غضون ذلك، أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على "تويتر" أنه سيجري هدم منزل المهاجم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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