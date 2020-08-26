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مدير "بيئة المدينة" يتفقد وحدة مركز "الفقرة" ويخصص موقعًا للنحالين

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ناقش المعوقات بالمنطقة مبديًا دعمه اللامحدود

مدير

قام أيمن بن محمد السيد، المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، اليوم بزيارة تفقدية لوحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة بمركز الفقرة، واطلع على المشاريع المقترحة للمنطقة كاختيار موقع لتربية تكاثر الملكات للنحالين، وكذلك موقع لمتنزه وطني يخدم أهالي المنطقة، واتخاذ السبل للمحافظة على البيئة بالمنطقة.

كما تطرق لمناقشة المعوقات التي قد تواجه المنطقة، مبديًا دعمه اللامحدود لمثل تلك المشاريع، ومختتمًا زيارته بتوجيه الشكر لمدير وحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة بمركز الفقرة، ولجميع العاملين بالوحدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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