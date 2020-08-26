بري وباسيل يرفعان دعاوى ضد الإعلامية ديما صادق

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جي بي سي نيوز:- قالت الإعلامية اللبنانية ديما صادق في تغريدة لها على حسابها في "تويتر" إن قضيتين رفعتا ضدها خلال 24 ساعة.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن كلا من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قد رفعا كل على حدة دعوى ضد الإعلامية صادق ، بحسب "عربي21" .

وأعلن المحامي ماجد بويز أنّه تقدّم بوكالته عن رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، بدعوى أمام المحكمة الابتدائية في بيروت بحقّ الإعلامية ديما صادق "لمطالبتها بالعطل والضرر لبثها إشاعات وأخبارا كاذبة مقصودة بهدف إيهام الرأي العام بوجود مسؤولية ودور مزعومين للنائب باسيل في انفجار المرفأ".

وكات صادق اتهمت باسيل بأن له علاقة بباخرة نترات الأمونيا حين كان وزيرا للطاقة.

وأعلن المحامي علي رحال تقدّمه بوكالته عن الرئيس نبيه برّي، بصفته رئيساً للمجلس النيابي بشكوى لجانب النيابة العامة التمييزية في وجه محطة الـ"MTV" والإعلاميين ديما صادق ورياض طوق وآخرين بجرم إثارة النعرات والقدح والذم والتحقير ونشر الأخبار الكاذبة، وذلك على خلفية ما تم نشره في برنامج "باسم الشعب" بتاريخ 19 آب الجاري.

ووصفت صادق بري بأنه زعيم مليشيا، واتهمت حرس مجلس النواب الذي يرأسه بري بأنهم بلطجية وذلك بعد إصابة عدد من المتظاهرين أمام مجلس النواب برصاص الخردق والرصاص المطاطي ما أوقع إصابات بينهم وذلك لتفريقهم ومنعهم من الوصول إلى مجلس النواب.

وردت صادق على الدعوى التي رفعها بري بتغريدة قالت فيها: ".. قلت عن نبيه بري أنه ميليشياوي وحرس المجلس بلطجيي قام زعل بري ورفع علينا دعوى. طب شو بطلع قول إنه بري آدمي ورجل مؤسسات..".