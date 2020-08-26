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الصحة: سبب آخر لارتفاع الإصابات بكورونا غير "حفل الزفاف"

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الصحة: سبب آخر لارتفاع الإصابات بكورونا غير "حفل الزفاف" الصحة: سبب آخر لارتفاع الإصابات بكورونا غير "حفل الزفاف"

جي بي سي نيوز:- قال مسؤول ملف كورنا في وزارة الصحة عدنان إسحاق اليوم الأربعاء، إنه لا يعتقد بأن "عرس ماركا" هو سبب ارتفاع إصابات كورونا في المملكة.

وأوضح خلال تصريحات اذاعية ، انه إذا كان حفل الزفاف قد أقيم قبل يومين فإن الإصابات لا ترتبط به، ورجح ارتفاع الإصابات في الأيام الماضية بسبب الحفلات الخاصة بالنجاح في "التوجيهي" ، بحسب "السبيل" .

وأشار إسحاق إلى انه لا معلومة واضحة حول متى أقيم حفل الزفاف الذي شهدته منطقة ماركا لأن أعراض الفيروس لا تظهر بعد يومين، والفيروس يحتاج لفترة حضانة قبل ظهور أعراضه، مضيفاً أن محافظ العاصمة قال انه لا يوجد حفل الزفاف بالمعنى الحرفي، وان ما حدث هو تجمع لأشخاص اخذوا العروس وغادروا الموقع.

وأكد إسحاق على استمرار عملية البحث للتوصل إلى مصدر جميع الإصابات، حيث تقوم فرق التقصي الوبائي على تقصي تحرك المصابين، حتى الوصول الى خيوط عن مصدر الإصابة.

 

جي بي سي نيوز

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