أخبار عاجلة

6 أسباب تفسّر الانهيار الإيراني في مواجهة وباء "كورونا" -
"الصحة": تسجيل 987 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1038 خلال الـ24 ساعة الماضية -
عبر منصة "مدرستي".. عودة مليون طالب وطالبة للدراسة بالرياض -
"الأرصاد": رياح وأتربة على تبوك -
"كفاءة" تكشف عن تكلفة العزل الحراري في المباني وفوائده -
أمانة الشرقية تنفذ 589 جولة رقابية -
عقب الفيديو المتداول.. "مرور جدة" يوقف قائد شاحنة "الحاوية غير المثبتة" -
إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بـ"شبحة أملج" -
"الأرصاد": رياح وأتربة على القنفذة والليث -
تركيا تفاقم احتقان شرق المتوسط.. وتجري مناورة عسكرية قبالة قبرص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. البيئة تضبط كمية من الحطب حمولة دينا بمركز ينبع النخل

Print
تم تسليمها لمكتب الفرع لاتخاذ الإجراءات اللازمة

شاهد.. البيئة تضبط كمية من الحطب حمولة دينا بمركز ينبع النخل

ضبط مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ينبع، اليوم الأربعاء، خلال الجولات الرقابية الميدانية على منطقة المهراس التابعة لمركز ينبع النخل؛ كمية حطب حمولة دينا بأحد الشعاب المجاورة للوادي.

وتم التنسيق مع مركز شرطة ينبع النخل والبلدية، ومصادرة الحملة كاملة وتسليمها لمكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ينبع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وزارة البيئة والمياه والزراعة محافظة ينبع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
6 أسباب تفسّر الانهيار الإيراني في مواجهة وباء "كورونا"

6 أسباب تفسّر الانهيار الإيراني في مواجهة وباء "كورونا"

"الصحة": تسجيل 987 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1038 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 987 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1038 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبر منصة "مدرستي".. عودة مليون طالب وطالبة للدراسة بالرياض

عبر منصة "مدرستي".. عودة مليون طالب وطالبة للدراسة بالرياض

"الأرصاد": رياح وأتربة على تبوك

"الأرصاد": رياح وأتربة على تبوك

شبكة عيون الإخبارية