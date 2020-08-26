"الهلال" يسعى لضم الألماني "ماريو جوتزه" لاعب "بروسيا دورتموند" السابق

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بمبلغ 7 ملايين يورو ولمدة 3 سنوات

كشف موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي عن سعي نادي الهلال للتعاقد مع الدولي الألماني ماريو غوتزه، لاعب بروسيا دورتموند السابق.

الجدير بالذكر أن "جوتزه" يبلغ من العمر 28 عاماً، وهو غير مرتبط بأي ناد في الوقت الحالي وسيكون انتقاله بالمجان.



وبحسب التقارير الإيطالية فإن عرض الهلال للاعب يبلغ 7 ملايين يورو لمدة 3 سنوات، وسيكون اللاعب بديلاً للنادي حال رحيل الإيطالي جيوفينكو.

وبحسب تلك التقارير فإن الهلال يجد منافسة من أندية فيورنتينا ولاتسيو الإيطاليين.نادي الهلال الألماني ماريو غوتزه