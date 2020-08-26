الأردن : إصابة موظفة إدارية في اللجنة الأولمبية بكورونا

★ ★ ★ ★ ★

جى بي سي نيوز :- أعلنت اللجنة الأولمبية إصابة موظفة إدارية تعمل في اللجنة، مبينة إجراء فحوصات لباقي موظفيها وجاءت النتائج سلبية.

وأوضحت اللجنة في بيان الثلاثاء، أنها قامت بإغلاق مقرها ولمدة أسبوعين عملاً بالبروتوكول الصحي الصادر من وزارة الصحة وإجراءات وزارة العمل بهذا الخصوص.

كما أكدت على كافة الموظفين بتطبيق الحجر المنزلي وسيتم اجراء فحوصات فيروس كورونا لكافة الموظفين، حرصاً من إدارة اللجنة على سلامة المنظومة الرياضية.

وبينت اللجنة أنها ومنذ عودة العمل الإداري في مقرها قامت بإتخاذ إجراءات السلامة العامة وإلزام جميع الموظفين بارتداء الكمامة وتعقيم اليدين، وإلزام الجميع بتحميل تطبيق "أمان"، واستحداث مكاتب في ساحاتها الخارجية لاستقبال المراجعين واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والصحية.