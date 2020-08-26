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مطلوب يفجر نفسه أثناء محاصرته من قبل الأمن بمخيم للاجئين في لبنان

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مطلوب يفجر نفسه أثناء محاصرته من قبل الأمن بمخيم للاجئين في لبنان مطلوب يفجر نفسه أثناء محاصرته من قبل الأمن بمخيم للاجئين في لبنان

جي بي سي نيوز:- أقدم شخص على تفجير نفسه خلال محاصرته من قبل قوى الأمن اللبناني بمخيم للاجئين السوريين بمنطقة عكار في شمالي لبنان، بحسب ما ذكره مراسلنا.

من جهتها قالت قناة "الجديد"، إن الانفجار وقع خلال عملية دهم كانت تنفذها القوه الضاربة في فرع المعلومات، حيث أقدم شخص سوري على تفجير نفسه في غرفة صغيرة، في منطقة الفتوح الواقعة بين خربة داوود والبيرة في عكار، وإن الانفجار تسبب بسقوط قتلى وجرحى.

وأوضح رئيس بلدية خربة داوود بأنّ الانفجار ليس ضمن نطاق خربة داوود، وكانت هناك عملية دهم صباحا للقوة الضاربة وحصل هذا الانفجار.

وقال: "لا نعلم حتى اللحظة إن كان الانفجار ناجما عن تفجير قنبلة أم أن الشاب فجّر نفسه"، مشيرا إلى أن الغرفة يملكها شخص من بلدة عين الزيت "ولا نعلم ان كان قد استأجرها منه منذ وقت الجريمة".

من جهتها ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام إن قوة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في بيروت، دهمت في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، غرفة معزولة لأحد النازحين السوريين في محلة العامرية والبيرة - عكّار، وذلك على خلفية جريمة كفتون الكورة التي حصلت مؤخرا (وراح ضحيتها ثلاثة شبان).

 

 

— Lebanon Mirror News site (@LebanonMirror)

جي بي سي نيوز

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