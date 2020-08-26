أخبار عاجلة

"الأرصاد": رياح وأتربة على القنفذة والليث -
تركيا تفاقم احتقان شرق المتوسط.. وتجري مناورة عسكرية قبالة قبرص -
بالفيديو.. ماذا حدث لترامب أثناء صعوده إلى المنصة أمام مؤيديه؟ -
الإمارات تسجل 427 إصابة جديدة بكورونا -
"أمانة الجوف" تنفذ حملات ميدانية لمتابعة اشتراطات الوقاية من كورونا‎ -
BE ONTime - لقاء خاص مع طارق الأدور بضيافة كريم رمزي -
Be ONTime - فقرة رقم وتعليق..إجابات نارية من "عبد الحميد شبانة" لاعب الأهلي السابق -
BE ONTime - عبد الحميد شبانة: لعبت مع جيل في الأهلي كان معظمه في منتخب مصر -
BE ONTime - عبد الحميد شبانة يكشف لأول مرة سبب تسميته بإبن مانويل جوزيه -
BE ONTime - عبد الحميد شبانة يكشف لأول مرة عن أسباب إحترافه في الهند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

زلزال الاحتجاجات يصل منزل السراج في العاصمة الليبية

Print

مصراوي Masrawy

03:21 ص الأربعاء 26 أغسطس 2020

وكالات

اعتقلت عناصر تابعة لحكومة الوفاق في ليبيا، متظاهرين أمام منزل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، في حي"النوفليين" بالعاصمة طرابلس.

رفع المتظاهرون الأعلام الليبية، ولافتات تطالب "السراج" بالاستقالة، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية، وانتشار الفساد، قبل أن تفرقهم عناصر أمن تابعة للحكومة، وفق ما نقله موقع " اليوم".

وتوجه متظاهرون من ميدان الشهداء إلى مقر المجلس الرئاسي، للمشاركة في الاحتجاجات، التي اندلعت ضد تردي الأوضاع المعيشية في العاصمة.

لافتة ضد الفساد في تظاهرات ليبيا

وشهد اليوم الثالث من هذه الاحتجاجات انقسامًا بين المتظاهرين الذين توافد جزء منهم على ميدان الشهداء بينما انتقل آخرون إلى ميدان الجزائر، وسط اتهامات متبادلة بين حراكين رئيسيين للاحتجاجات فيما يتعلق بالموقف السياسي لكل منهما.

وحضر هتاف "الشعب يريد إسقاط النظام" في مظاهرات العاصمة، وردده الآلاف من المحتجين في شوارع طرابلس، والذين تمسكوا بضرورة رحيل السراج وحكومته عن المناطق التي تسيطر عليها.

وأعلنت حركة "حراك 23 أغسطس" في ليبيا، مساء الثلاثاء، أن الانتفاضة الشعبية في طرابلس مستمرة حتى تحقيق أهدافها كاملة، وعلى رأسها توفير العيش الكريم للمواطن الليبي.

وهاجم مرتزقة سوريون المتظاهرين وهم في طريقهم إلى مقر الوفاق، وفق ما نقلته قناة "العربية"، كما حاولت عناصر من الميليشيات وموالون لحكومة الوفاق إخراج المتظاهرين من ساحة الشهداء وسط طرابلس.

ودعت داخلية الوفاق المتظاهرين إلى الاحتجاج بعيدًا عن مقر ، فيما ورد عن نشطاء وسجلت مشاهدات لإطلاق رصاص على الاحتجاجات السلمية.

مواطن ليبي يوثق لحظة إطلاق الرصاص على المتظاهرين

انطلقت هذه المظاهرات يوم الأحد، استجابة لدعوات أطلقها نشطاء عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجًا على نقص السيولة النقدية والوقود وانقطاع الكهرباء المستمر وسوء الإدارة العامة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية "مصرع" أحد عناصر الجيش التركي التابع لوحدة الدفاع الجوي العاملة في العاصمة الليبية طرابلس.

ونشرت الوزارة تغريدة، عبر حسابها على "تويتر" أوردها موقع "سكاي نيوز عربية"، نعيًا للجندي بلال يلماز، وهو برتبة رقيب، ويعمل في وحدة الدفاع الجوي في طرابلس.

وأضافت أن الجندي لقي مصرعه أثناء تأديته مهمته في طرابلس، بعد فشل التدخل الطبي في محاولة لإنقاذه.

ولم تكشف الوزارة عن أسباب مصرع الجندي. وقالت في خبر نعيها الجندي: "تعرض صديقنا في السلاح إلى مضايقة أثناء بعثته في طرابلس/ليبيا في 25 أغسطس 2020".

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
BE ONTime - عبد الحميد شبانة: لعبت مع جيل في الأهلي كان معظمه في منتخب مصر

BE ONTime - عبد الحميد شبانة: لعبت مع جيل في الأهلي كان معظمه في منتخب مصر

"الأوقاف المصرية": المصريون استقبلوا صلاة الجمعة بالحلوى والزغاريد

"الأوقاف المصرية": المصريون استقبلوا صلاة الجمعة بالحلوى والزغاريد

مصر تعلن فشل التوصل إلى مسودة موحدة بشأن سد النهضة

مصر تعلن فشل التوصل إلى مسودة موحدة بشأن سد النهضة

مصر تسجِّل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة

مصر تسجِّل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية