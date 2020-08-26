نصر الله يرفض الدعوات لعدم تدخل حزب الله في الإقليم

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جي بي سي نيوز :- رفض أمين عام حزب الله اللبناني الدعوات التي توجه لحزبه بعدم التدخل في الإقليم وخصوصا في سوريا والعراق.

وأكد في كلمة له في الليلة الثالثة من ليالي شهر محرم أن "الحدود الجغرافية لا تُسقط المسؤولية (عنا)"، وتساءل: "هل يستطيع أن يدّعي أحد أن وجودنا داخل حدود جغرافية معينة يسقط عنا المهام والمسؤوليات تجاه الآخرين؟" في إشارة إلى أن مهمات الحزب ومسؤوليته تتخطى حدود لبنان.

وأضاف: "لا حدود اللون والعنصر واللغة والجغرافيا والانتماء الديني تسقط الكثير من المسؤوليات علينا تجاه الآخرين"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل بالقوة والسلاح والجيوش والمخابرات في كثير من مناطق العالم، متسائلا: "أليست أمريكا مطالبة بأن لا تتدخل في شؤون الدول؟"، وفق قناة المنار التابعة للحزب.

وحول الدعوات التي تطالب الحزب بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى قال: يطالبون حزب الله بعدم التدخل في الإقليم فيما كل هذه الدول تتدخل بلبنان بأموالها ومخابراتها. وتوجه نصر الله للأمريكيين بالقول: لماذا يحق لكم أن تتدخلوا في شؤون الدول وتشنوا الحروب ولا يحق لنا ولغيرنا أن يمدّ يد المساعدة لهذه الدول المعتدى عليها؟

ودافع نصر عن تدخلات حزبه في سوريا وقال: "عندما تدعم الشعب الفلسطيني أو تذهب إلى سوريا لتقاتل الجماعات المسلحة الإرهابية، هل هذه مصلحة وطنية كبرى أم لا؟".

عربي 21