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"كورونا" يتوحش في المغرب.. وقفزة الإصابات والوفيات امتدت أسبوعًا

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"كورونا" يتوحش في المغرب.. وقفزة الإصابات والوفيات امتدت أسبوعًا "كورونا" يتوحش في المغرب.. وقفزة الإصابات والوفيات امتدت أسبوعًا
حصيلة المرضى بالفيروس ترتفع إلى 52.349

أعلن المغرب، اليوم (الثلاثاء)، أن الأسبوع الماضي، مقارنة مع الذي سبقه، سجل ارتفاعًا كبيرًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ نسبة 6.6 في المئة، وارتفاعًا مهولًا أيضًا في عدد الوفيات وصل إلى 230 شخصاً في ظرف أسبوع، أي بنسبة 43.8 في المائة.

وبينت وزارة الصحة المغربية في تقريرها الأسبوعي عن الحالة الوبائية، أن البلاد سجلت منذ بدء الوباء ما مجموعه 52 ألفًا و349 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، و888 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 36 ألفًا و343.

وأضافت أن المغرب احتل إلى حدود منتصف ليل الأحد الماضي المركز 49 عالميًّا من حيث نسبة الإصابة، والمركز 49 أيضًا من حيث عدد الوفيات.

ولفتت الوزارة إلى أن طبيعة الفيروس لم تتغير وإنما تغيرت الظروف، التي أسهمت في انتشاره بشكل أكبر بعد رفع الحجر الصحي في البلاد.

ودعت المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية العامة، وذلك بالنظر للتطور المطّرد الذي تشهده الحالة الوبائية، والارتفاع المسجل في الإصابات والوفيات والحالات الحرجة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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