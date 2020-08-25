"الصحة": البدء قريبًا في التصويت على الأعمال المشاركة في جائزة "وعي"

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أعلنت "الصحة" استئناف العمل في جائزة وعي بعد توقُّفها بسبب جائحة كورونا. وتم الانتهاء من مرحلة استقبال المشاركات في مسارات الجائزة الخمسة "الفيلم القصير، والتصوير الإعلاني، والإنفوجرافيك، والموشن جرافيك"، إضافة إلى مسار الجهات (أفضل مبادرة صحية).

وسوف يتم البدء في مرحلة التصويت على الأعمال المشاركة في جائزة (وعي) قريبًا؛ إذ سيتم تحديد الموعد لاحقًا، وإعلان أسماء الفائزين.

جدير بالذكر أن جائزة (وعي) تعد إحدى مبادرات (الصحة)، وتهدف إلى تحفيز المجتمع على اتباع نمط حياة صحي لتعزيز الوقاية، والحد من الإصابة بالأمراض، وزيادة النشاط، والإنتاج الوظيفي.

كما تهدف الجائزة إلى رفع الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، واستثمار طاقات الشباب، وزيادة الشراكة بين المجتمع والمهتمين في مجال التوعية على مستوى السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويبلغ مجموع الجوائز أكثر من مليون ريال سعودي لأكثر من 50 فائزًا.

وكانت جائزة (وعي) قد وقَّعت اتفاقية شراكة مجتمعية مع مجلس الضمان الصحي التعاوني لرعاية الجائزة في نسختها الرابعة (وعي)٢٠٢٠؛ وهو ما سيسهم في فتح آفاق أرحب، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين.

ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للجائزة: https://waaiaward.com/