أخبار عاجلة

"الأرصاد": رياح وأتربة على القنفذة والليث -
تركيا تفاقم احتقان شرق المتوسط.. وتجري مناورة عسكرية قبالة قبرص -
بالفيديو.. ماذا حدث لترامب أثناء صعوده إلى المنصة أمام مؤيديه؟ -
الإمارات تسجل 427 إصابة جديدة بكورونا -
"أمانة الجوف" تنفذ حملات ميدانية لمتابعة اشتراطات الوقاية من كورونا‎ -
BE ONTime - لقاء خاص مع طارق الأدور بضيافة كريم رمزي -
Be ONTime - فقرة رقم وتعليق..إجابات نارية من "عبد الحميد شبانة" لاعب الأهلي السابق -
BE ONTime - عبد الحميد شبانة: لعبت مع جيل في الأهلي كان معظمه في منتخب مصر -
BE ONTime - عبد الحميد شبانة يكشف لأول مرة سبب تسميته بإبن مانويل جوزيه -
BE ONTime - عبد الحميد شبانة يكشف لأول مرة عن أسباب إحترافه في الهند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة": البدء قريبًا في التصويت على الأعمال المشاركة في جائزة "وعي"

Print
"الصحة": البدء قريبًا في التصويت على الأعمال المشاركة في جائزة "وعي" "الصحة": البدء قريبًا في التصويت على الأعمال المشاركة في جائزة "وعي"

أعلنت "الصحة" استئناف العمل في جائزة وعي بعد توقُّفها بسبب جائحة كورونا. وتم الانتهاء من مرحلة استقبال المشاركات في مسارات الجائزة الخمسة "الفيلم القصير، والتصوير الإعلاني، والإنفوجرافيك، والموشن جرافيك"، إضافة إلى مسار الجهات (أفضل مبادرة صحية).

وسوف يتم البدء في مرحلة التصويت على الأعمال المشاركة في جائزة (وعي) قريبًا؛ إذ سيتم تحديد الموعد لاحقًا، وإعلان أسماء الفائزين.

جدير بالذكر أن جائزة (وعي) تعد إحدى مبادرات (الصحة)، وتهدف إلى تحفيز المجتمع على اتباع نمط حياة صحي لتعزيز الوقاية، والحد من الإصابة بالأمراض، وزيادة النشاط، والإنتاج الوظيفي.

كما تهدف الجائزة إلى رفع الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، واستثمار طاقات الشباب، وزيادة الشراكة بين المجتمع والمهتمين في مجال التوعية على مستوى ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويبلغ مجموع الجوائز أكثر من مليون ريال سعودي لأكثر من 50 فائزًا.

وكانت جائزة (وعي) قد وقَّعت اتفاقية شراكة مجتمعية مع مجلس الضمان الصحي التعاوني لرعاية الجائزة في نسختها الرابعة (وعي)٢٠٢٠؛ وهو ما سيسهم في فتح آفاق أرحب، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين.

ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للجائزة: https://waaiaward.com/

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية للكهرباء توقع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات ريال مع 7 بنوك محلية

السعودية للكهرباء توقع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات ريال مع 7 بنوك محلية

السعودية للكهرباء توقع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات ريال مع 7 بنوك محلية

السعودية للكهرباء توقع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات ريال مع 7 بنوك محلية

هجوم حاد لخبير مياه على "الزراعة": مسألة وقت وتعطش السعودية

هجوم حاد لخبير مياه على "الزراعة": مسألة وقت وتعطش السعودية

هجوم حاد لخبير مياه على "الزراعة": مسألة وقت وتعطش السعودية

هجوم حاد لخبير مياه على "الزراعة": مسألة وقت وتعطش السعودية

شبكة عيون الإخبارية