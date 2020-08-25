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محافظ حفرالباطن يزور إدارة المجاهدين بحفرالباطن

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محافظ حفرالباطن يزور إدارة المجاهدين بحفرالباطن محافظ حفرالباطن يزور إدارة المجاهدين بحفرالباطن

محافظ حفرالباطن يزور إدارة المجاهدين بحفرالباطن

زار محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود، إدارة المجاهدين بحفر الباطن، وتجول على القسم الإداري بالإدارة، حيث اطلع على مركز العمليات الجديد بعد تفعيله.

وقدم مدير فرع الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية، عالي عايض القحطاني، والذي كان في استقبال المحافظ، شرحاً مفصلاً عن دور مركز العمليات وآلية العمل فيه.

كما اطلع "آل سعود" على عرض المركبات الحديثة الخاصة بالإدارة، وفي ختام الزيارة قدم "القحطاني" درعاً تذكارية للمحافظ، فيما أكد الأمير منصور بن محمد آل سعود عمل الإدارة العامة للمجاهدين بالقيام بالمهام المناطة بهم في سبيل تكامل وتضافر الجهود مع الجهات الأمنية كافة, منوهاً بما تقوم به إدارة المجاهدين من أعمال ومجهودات أمنية.

محافظ حفرالباطن يزور إدارة المجاهدين بحفرالباطن

محافظ حفرالباطن يزور إدارة المجاهدين بحفرالباطن

محافظ حفرالباطن يزور إدارة المجاهدين بحفرالباطن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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