"الهاتف الاستشاري" يرد على استفسارات أولياء أمور الطلاب بصامطة

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أحدث الخدمات فيما يخص التعليم عن بعد

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بمكتب التعليم بمحافظة صامطة اليوم، خدمة الهاتف الاستشاري للتعليم عن بعد، وذلك لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية والسلوكية للطلاب والرد على استفسارات أولياء أمور الطلاب فيما يخص التعليم عن بعد للفصل الدراسي الأول.

وأفاد مدير مكتب تعليم محافظة صامطة عبدالرزاق محمد صميلي، أن هذه الخدمة تأتي في إطار تهيئة الأجواء التعليمية الملائمة، لجميع الطلاب والمرابطين بالحد الجنوبي الأولياء الأمور وللمعلمين والمرشدين الطلابيين وقادة المدارس لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية والأسرية والسلوكية .



وسيتم استقبال الاتصال على الرقم 0533092676 في الفترة الصباحية من الساعة ٨ إلى ١١ وفي الفترة المسائية من الساعة ٣ إلى ٥ خلال فترة التعليم عن بعد.