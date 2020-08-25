"هيئة التعليم" تعتمد لائحة التراخيص المهنية لمراجعي وأخصائيي التقويم

★ ★ ★ ★ ★

وأول إطار تنظيمي لاعتماد وطني للمدارس الأهلية والعالمية

اعتمد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم، الثلاثاء، لائحة الترخيص لمراجعي وأخصائيي التقويم، من خلال مسارات تدريبية محددة ومقاييس اختبارات معيارية، إضافة إلى إصدار أول إطار تنظيمي لاعتماد وطني للمدارس الأهلية والعالمية بمعايير وإجراءات تركز على جودة المخرجات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثالث من الدورة الثانية، الذي عقد عن بُعد برئاسة رئيس المجلس، د. أحمد بن محمد العيسى، وبحضور نائب رئيس المجلس رئيس الهيئة، د. حسام بن عبدالوهاب زمان، وأعضاء المجلس.

وأقر المجلس إعادة حوكمة منظومة الاعتماد الأكاديمي البرامجي من خلال إنشاء مجالس اعتماد تخصصية تدعم استقلالية قرار الاعتماد، والمشاركة في اتخاذه مع الجهات المهنية من خلال الموافقة على إنشاء خمسة مجالس اعتماد أكاديمي تخصصية تشمل: مجلس اعتماد التخصصات الهندسية، ومجلس اعتماد التخصصات الصحية، ومجلس اعتماد اللغة العربية والعلوم الإسلامية، ومجلس اعتماد العلوم والرياضيات، ومجلس اعتماد العلوم التربوية والإنسانية.

وفي إطار دعم التحول الرقمي في عمليات التعليم والتعلم وضمان جودتها، اعتمد المجلس معايير الاعتماد الأكاديمي لبرامج التعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي، وفق منظومة تكاملية مع معايير الترخيص التي أعلن عنها من

قبل المركز الوطني للتعليم الإلكتروني. كما وافق مجلس إدارة الهيئة على إجراء زيارات الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات وبرامج التعليم العالي عن بُعد، عبر توظيف الأدوات التقنية وفق أفضل الممارسات العالمية هذا العام في ظل جائحة كورونا، مما سيسهم في ديمومة أعمال ضمان جودة التعليم العالي والحفاظ على مكتسباتها.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة باختصاصات الهيئة، وأعمال المراجعة الداخلية، إضافة إلى موضوعات متعلقة بالجوانب الإدارية

والمالية.

وكان رئيس المجلس، قد رحب في مستهل الاجتماع بأعضائه، منوهًا بالدعم الكبير الذي توليه الدولة - وفقها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لقطاعي التعليم والتدريب.

وأكد على الأدوار والمسؤوليات الكبيرة لهيئة تقويم التعليم والتدريب ولمجلس إدارتها في مستقبل التعليم والتدريب في المملكة والمساهمة في تحقيق رؤية 2030. ووجه الشكر لرئيس الهيئة نائب رئيس المجلس، د. حسام زمان، والإدارة التنفيذية في الهيئة ومراكزها المختلفة على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، وحرصهم على إنجاز أعمال الهيئة بالصورة المنشودة في كافة مجالاتها.

مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب