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"الحريري" ينفي ترشحه لرئاسة اللبنانية الجديدة

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"الحريري" ينفي ترشحه لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة "الحريري" ينفي ترشحه لرئاسة اللبنانية الجديدة
دعا لإعادة بناء بيروت وتحقيق الإصلاحات

نفى رئيس اللبنانية السابق سعد الدين الحريري، اليوم (الثلاثاء)، صحة ما يتداول عن ترشحه لرئاسة الحكومة الجديدة.

وقال "الحريري" في بيان نشره على حسابه في "تويتر": "مع شكري الجزيل لكل من طرح اسمي مرشحاً لتشكيل حكومة تتولى هذه المهمة الوطنية ‏النبيلة والصعبة في آن معا، إلا أنني لاحظت كما سائر اللبنانيين أن بعض القوى السياسية ما ‏زال في حال من الإنكار الشديد لواقع لبنان واللبنانيين، ويرى في ذلك مجرد فرصة جديدة ‏للابتزاز على قاعدة أن هدفه الوحيد هو التمسك بمكاسب سلطوية واهية أو حتى تحقيق ‏أحلام شخصية مفترضة في سلطة لاحقة. وهو مع الأسف ابتزاز يتخطى شركاءه ‏السياسيين، ليصبح ابتزاز للبلد ولفرصة الاهتمام الدولي المتجدد ولمعيشة اللبنانيين ‏وكراماتهم".

وأضاف: "بناء عليه، وانطلاقا من قناعتي الراسخة أن الأهم في هذه المرحلة هو الحفاظ على فرصة ‏لبنان واللبنانيين لإعادة بناء عاصمتهم وتحقيق الإصلاحات المعروفة، التي تأخرت كثيرا ‏وفتح المجال أمام انخراط الأصدقاء في المجتمع الدولي في المساعدة على مواجهة الأزمة ‏ثم الاستثمار في عودة النمو، فإني أعلن أنني غير مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة وأتمنى ‏من الجميع سحب اسمي من التداول في هذا الصدد".رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الدين الحريري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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