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أمير الرياض يستقبل مدير معهد الإدارة العامة

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بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه بالمنصب

أمير الرياض يستقبل مدير معهد الإدارة العامة

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، وعدداً من قيادات المعهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين الدكتور "السجان" مديراً عاماً للمعهد بالمرتبة الممتازة.

وقدم أمير المنطقة التهنئة للدكتور "السجان" على الثقة الملكية الغالية، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.

كما أثنى على الدور الفعّال الذي يقوم به معهد الإدارة في التنمية الإدارية بالمملكة، مشدداً على أهمية الاستفادة مما يقدمه المعهد في مجالات التدريب والبحوث والاستشارات.

وأعرب مدير معهد الإدارة العامة من جهته عن شكره وامتنانه لأمير منطقة الرياض على التهنئة والدعم والمتابعة التي يحظى بها المعهد من قبله واهتمامه البالغ بمخرجاته وإنجازاته.

وقدم "السجان"، خلال الاستقبال، التقرير السنوي لإنجازات المعهد ومجموعة مختارة من آخر الإصدارات والدراسات العلمية للمعهد، وكذلك دعم أنشطة الإمارة في مجال البحوث والتدريب وغيرها.

أمير الرياض يستقبل مدير معهد الإدارة العامة

أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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