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"كورونا" يستمر في الانتشار بالأراضي الفلسطينية.. 585 إصابة و3 وفيات خلال يوم

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"كورونا" يستمر في الانتشار بالأراضي الفلسطينية.. 585 إصابة و3 وفيات خلال يوم "كورونا" يستمر في الانتشار بالأراضي الفلسطينية.. 585 إصابة و3 وفيات خلال يوم
إجمالي المرضى بالفيروس يرتفع إلى 26.173

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 585 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث حالات وفاة بين الفلسطينيين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أن حالات الوفاة الثلاث كانت في محافظتي الخليل ونابلس.

وبينت الوزيرة في تصريح صحفي، أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 231 حالة، تلتها القدس بإجمالي 157 إصابة، إضافة إلى أربع إصابات في قطاع غزة، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أوردت "رويترز".

وتشير قاعدة بيانات وزارة الصحة، إلى أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ بدء انتشار في مارس (آذار)، بلغ 26.173 إصابة تعافى منها 17.669، فيما بلغت حالات الوفاة 150 حالة.فلسطين فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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