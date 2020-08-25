ليبيا.. محتجون يمهلون حكومة الوفاق 24 ساعة لتقديم استقالتها

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طالبوا داخلية الوفاق بالإفراج عن المعتقلين خلال التظاهرات

أمهل محتجون في ليبيا حكومة الوفاق 24 ساعة لتقديم استقالتها، حيث هددوا بالدخول في عصيان مدني.

ووفق إخبارية "سكاي نيوز عربية" فقد طالب المحتجون داخلية الوفاق بالإفراج عن المعتقلين خلال التظاهرات المعارضة للحكومة.

وكانت قد شنت حكومة الوفاق في طرابلس حملة اعتقالات ضد عشرات النشطاء في العاصمة الليبية، فيما تواصلت المظاهرات في مدن عدة غربي ليبيا.

وأفاد شهود عيان، أن حكومة الوفاق، تشن حملةَ دهم واعتقالات ضد عشرات النشطاء في طرابلس، فيما أضرم متظاهرون النار في الإطارات، في مناطق الدريبي وقرقارش والسراج في العاصمة الليبية.

وأفاد الشهود أن "كتيبة النواصي"، التابعة لحكومة الوفاق، تطارد المتظاهرين في شوارع طرابلس، في وقت سمعت فيه أصوات إطلاق النار.

وكانت الاحتجاجات الداعية لإسقاط حكومة الوفاق الليبية، قد تجددت في العاصمة طرابلس، حيث تجمع المتظاهرون أمام مقر حكومة الوفاق ثم انتقلوا إلى ساحة الشهداء، كما اندلعت احتجاجات في مدينتي مصراتة والزاوية.

وقال شهود عيان، إن عددًا من الشبان خرجوا في تظاهرات ليلية، بمدينة العجيلات غربي ليبيا؛ احتجاجًا على ما ورد في خطاب رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

وندد رئيس البرلمان عقيلة صالح بالاعتداء على المتظاهرين، وطالب أجهزة الأمن في طرابلس بحماية المتظاهرين السلميين.

من ناحية ثانية، بث نشطاء في ليبيا، تسجيلات مصورة أظهرت عناصر من قوات مكافحة الشغب في ميدان الشهداء، يرفضون أوامر قادتهم ويتضامنون مع المتظاهرين في طرابلس.

وشهدت العاصمة مظاهرات احتجاجًا على تدهور الأوضاع المعيشية وانتشار الفساد وانقطاع الخدمات كالكهرباء والماء. وكان المتظاهرون قد تجمعوا أمام مقر حكومة الوفاق ثم انتقلوا إلى ساحة الشهداء، وسط المدينة. كما أطلق عدد من النشطاء دعوات للدخول في حالة عصيان تام داخل طرابلس.

وقال رئيس لجنة التواصل الاجتماعي الليبية المصرية، عادل الفايدي، إن رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، ورفاقه، هم من جلبوا المرتزقة إلى طرابلس. وطالب الفايدي، السراج باتخاذ موقف لطرد المرتزقة من البلاد.ليبيا حكومة الوفاق