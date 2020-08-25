تنظيم الطيران: نبحث استئناف الرحلات مع الدول المشابهة لنا وبائيا

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جي بي سي نيوز:- قال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، إن عودة الرحلات مع دولة ما، مرهون بأن تكون حالتها الوبائية مشابهة للأردن أو أقل خطورة مع وجود تركيز للأردنيين فيها.

وأكد مستو لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، أن الأولويات هي الوضع الصحي في المملكة وصحة المواطنين وسلامتهم وعودة الأردنيين المغتربين في الخارج بشكل مدروس.

واضاف إن المطارات الأردنية جاهزة لاستئناف الرحلات المنتظمة، وإن قرار عودة استئناف الرحلات يعتمد على الحالة الوبائية محليا، وإن الأردن يبحث بشكل حثيث استئناف الرحلات المنتظمة، وأن عودتها يجب أن تكون مدروسة على المستويات كافة واصفا إياها بــ "المخاطرة التي يجب أن تكون محسوبة".

واشار مستو الى أن المبدأ هو الانفتاح والعودة المتدرجة إلى الطيران مع دول معينة وبتعليمات وأعداد محددة تضمن مواءمة المتطلبات الصحية مع الانفتاح المعقول والمتدرج.