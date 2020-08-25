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الاردن : عزل مدينة سحاب وإغلاق المرافق التعليمية والمساجد داخلها

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الاردن : عزل مدينة سحاب وإغلاق المرافق التعليمية والمساجد داخلها الاردن : عزل مدينة سحاب وإغلاق المرافق التعليمية والمساجد داخلها

جي بي سي نيوز :- قال وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة انه تقرر عزل مدينة سحاب وإغلاق المرافق التعليمية والمساجد داخلها .

و اشار ان عزل مدينة سحاب عن باقي مناطق المملكة سيتم اعتبارا من الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم غد الثلاثاء وإلى حين استقرار الحالة الوبائية في المدينة وستكون ساعات الحظر داخلها من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 6 صباحا .

وأضاف العضايلة خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء، أنه يمنع على سكان مدينة سحاب الدخول والخروج إلى المدينة الصناعية واغلاق أي مصنع يسجل فيه إصابات ويطبق البرتوكول الصحي لاحتواء الإصابات

كما تم تمديد ساعات حظر التجوال لتبدأ عند الساعة 10 للمنشآت الاقتصادية و11 للمواطنين وتستمر حتى الساعة ال6 صباحاً ابتداءً من يوم غدٍ، وفق العضايلة .

و اضاف انه سيتم تكثيف حملات التفتيش لمنع أي تجمعات تخالف أوامر الدفاع .

وبين انه سوف يتم اغلاق أي مصنع تسجل فيه حالات كورونا و ستستمر المدينة الصناعية في سحاب بعملها مع تأمين طريق لا يمر من داخل اللواء إليها.
و اشار الى ان أكثر من 140 ألف منشأة شملتها حملات التفتيش .

جي بي سي نيوز

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