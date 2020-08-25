بومبيو يغرد: أول رحلة رسمية مباشرة من إسرائيل للسودان

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن سعادته بأن يكون على متن أول رحلة رسمية مباشرة من إسرائيل إلى السودان.

كتب بومبيو، في تغريدة عبر تويتر اليوم الثلاثاء،: "يسعدني أن أعلن أننا على متن أول رحلة رسمية دون توقف من إسرائيل إلى السودان".

غادر بومبيو، صباح اليوم الثلاثاء، دولة الاحتلال الإسرائيلي متوجهًا إلى السودان.

ذكرت صحيفة لوفيجارو الفرنسية إن مسؤول إسرائيلي قال لوزير الخارجية الأمريكي في مطار بن غوريون في تل أبيب: "أنت الآن في رحلة تاريخية".

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الدبلوماسية الأمريكية، في الخرطوم برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وعبد الفتاح البرهان.