بالشبكة المرئية.. "الأمر بالمعروف" تستهدف منسوبيها ببرنامج للأمن الفكري بمكة

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"العمري": يعمل على نشر ثقافة الانتماء واللحمة الوطنية.. دروس من كتب ورسائل

نفّذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، أمس، برنامجًا ضِمن برامج التوعية والتوجيه للأمن الفكري "عبر الشبكة المرئية"، مستهدفًا منسوبي الهيئات والمراكز بمنطقة مكة المكرمة الميدانيين والإداريين.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري، أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز الأمن الفكري ونشر ثقافة الانتماء واللحمة الوطنية، مبينًا أن البرنامج اشتمل على عدة دروس من كتب ورسائل، وهي تمثل أحد مسارات خطة إدارة التوعوية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة.

وأكد "العمري" أهمية تفعيل هذه الأنشطة التوجيهية في الأمن الفكري ومهدداته تأصيلًا شرعيًا وفق ما جاء في الكتاب والسنة؛ لافتًا إلى أن هذه البرامج تحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر